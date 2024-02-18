ihraç olur mu?

sevdigimiz bi arkadasımız pm asaleti tasdik olmadan taksirle yaralama suçuna karışmış istirhatli gününde dosya direk uzlaşma daireye gidip uzlaşınca akıbet ne olur ayrıca video görüntüleri var taksir olduğuna dair idari anlamda ise sadece ifade vermiş bu konudaki sicilli abilerimizin düşünceleri nelerdir aydınlatırsanız seviniriz yol gösterirseniz 6 ay kadar da açıkta performans değerlendirme notu vermişler geçenlerde 5 üzerin 5 verilmiş dipnot olarak geçtim .)

sevdigimiz bi arkadasımız pm asaleti tasdik olmadan taksirle yaralama suçuna karışmış istirhatli gününde dosya direk uzlaşma daireye gidip uzlaşınca akıbet ne olur ayrıca video görüntüleri var taksir olduğuna dair idari anlamda ise sadece ifade vermiş bu konudaki sicilli abilerimizin düşünceleri nelerdir aydınlatırsanız seviniriz yol gösterirseniz 6 ay kadar da açıkta performans değerlendirme notu vermişler geçenlerde 5 üzerin 5 verilmiş dipnot olarak geçtim .)