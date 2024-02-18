Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 02:02
Tunceli
Tunceli hakkında bilgisi olan arkadaşımız varmı? şehir hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim teşekkürler

altarınoglu46
Aday Memur
18 Şubat 2024 02:14
Merkez Pertek Çemişgezek Hozat güzel yerler. Nazimiye ve pertek ilçelerinde görev yaptım şu an tekrar pertek e gönderseler koşa koşa giderim o kadar
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