Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 02:18
Tercihler
Yeni atama dönemi hepimize hayırlı olsun öncelikle. 1-Bursa 2-Balikesir 3-Yalova 4-İzmir 5-İsparta 6-Kütahya 7-İstanbul Bu tercihlerden hangisinin gelme ihtimali yüksek sizce ? Branşım koruma ama korumada çalışmıyorum. Atamayı koruma daire yapar diyorlar doğru mu ?

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıEgm Fetö idari soruşturma2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarJandarma uzman mı, polislik mi?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2. şark süreleriEşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Şark listemBitlis hakkında

Sözlük

alper gezeravcı 2 Günün nasıldı? 2 kesretten kinaye 2 Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 2 Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1 Nasıl bir evim olsun isterdim 8 boyun eğmek 1 fatih altaylı 1 bushwick 1 Çayın yanında yemekten hoşlandıklarınız? 1

Son Haberler

5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli hususAlmanya 3 sınırında uyguladığı kontrolleri uzattıŞehidimiz Salih Ay'ın şehadet haberi Erzincan'daki ailesine verildiMuğla'da 3,6 büyüklüğünde depremAbdülkadir Ömür asist yaptı, Hull City kazandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?