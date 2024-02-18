Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 05:32
Deprem dilekçesi ile 46 iline atanma ve çok geçmeden ardına 1.bölgeye yeniden atama

21 ilinde;görev süresi olan 4 yılın,3 yılını (%75'ini) çalıştım ve 46 iline (memleketime) deprem mazeret dilekçesi ile geldim.7 ay sonra modül açıldı ve 1.bölge için tercih yapmam isteniyor.Ben ailemi maddi ve manevi tekrar ayağa kaldırmak için memleketime geldim.Bu kadar kısa süre için mi geldim?Sistemde ipka istiyorum seçtim.PAK branşlı personelim ve koca Türkiye'de 11 il içinden 5 tercih yapabiliyorum ki çoğu metropol iller. Sizce ne yapmalıyım?İşleyişi bilen yardımcı olursa sevinirim.46 ili (memleketimde) birkaç yıl daha kalmak istiyorum.Dilekçe verdim ipka için ama emniyet işte,net gönderir.

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