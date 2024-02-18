Taltif Bekleyenler!

Her taltif döneminde vay bize Taltif yatmadı, vay haksızlık yapıldı, vay böyle teşkilatın diye boş yapan arkadaşlar ! Ben 15 yıllık Trafikciyim.. aralarda şubelerde de çalıştım çevikte, karakolda da çalıştım ama en mutlu olduğum birim Trafik oldu .. Trafikte çalışırken aldığım ödülün haddi hesabı yok.. Trafikcilere Kurban Taltifi yattı diye bi ağlamadığınız kaldı. Tamam herkes çalışıyor ama Trafik bi başka çalışıyor bunu artık kabul edin.! Maç gorevi olur Trafikçiler ön planda, Miting olur açılış olur Trafikçiler hep cebelleşir. Ayda yılda da bi taltif yatınca hebele hübele diye ağlamayı kesin artık.. Çalışmak isteyen varsa buyursun gelsin Trafiğe.. hepiniz o gorevlerde araçlarınızda otururken Trafikçi ağzında düdük oraya buraya koşturuyor. Yaralamalı kaza desen yine aynı.. Bu sitem edenleri 3 gün trafiğe alsak ağlayarak çıkmak için adam arar.! Hele nokta memurları hiç konuşmasın.! Millet sıcak soğuk görmeden oturdukları yerden Komiserlik sınavına çalışırken Trafikçi yaz kış Renk değiştiriyo sıcaktan soğuktan.! Teşkilatımız son yıllarda hiç olmadığı kadar Adaletli.. Sağolsun İçişleri bakanımız ve Müdürlerimiz.. Artık çalışan-çalışmayanı ayırt etmeye başladılar