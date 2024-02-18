Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 08:48
sark tercihlerim
Maraş,Malatya,Elazığ,Tunceli,Hatay,adiyaman,siirt

JanissaryWolves
Daire Başkanı
18 Şubat 2024 08:59

maraş


yıldız24
Aday Memur
18 Şubat 2024 09:14
şark tercihlerinde şırnak hakakri yazmayablar biraz var gibi ve şornakta da hatrı sayılır tayinci var bu gidişle İstanbul gibi tercih dışı şornak hakkari gelecek bazılarına

diplamat
Şef
18 Şubat 2024 10:25

Şırnak - Hakkari zaten zorunlu tercih yapılacak.Muhtemelen gönüllü şark için tercih yaptı bu arkadaş.

Toplam 3 mesaj

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