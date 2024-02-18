sark tercihlerim

şark tercihlerinde şırnak hakakri yazmayablar biraz var gibi ve şornakta da hatrı sayılır tayinci var bu gidişle İstanbul gibi tercih dışı şornak hakkari gelecek bazılarına

şark tercihlerinde şırnak hakakri yazmayablar biraz var gibi ve şornakta da hatrı sayılır tayinci var bu gidişle İstanbul gibi tercih dışı şornak hakkari gelecek bazılarına