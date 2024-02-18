Eşim kamuda sözleşmeli olarak çalıştığı kurumdan istifa ederek başka bir kamu kurumda sözleşmeli olarak göreve başlayacak. Tekrardan dan eşime tabi olaçakmıyım. Bunun için ne yapmam lazım. Personel daire ilk atama olarak değerlendirir mi?

Eşim kamuda sözleşmeli olarak çalıştığı kurumdan istifa ederek başka bir kamu kurumda sözleşmeli olarak göreve başlayacak. Tekrardan dan eşime tabi olaçakmıyım. Bunun için ne yapmam lazım. Personel daire ilk atama olarak değerlendirir mi?