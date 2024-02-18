Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 09:15
Eş Durumu
Eşim kamuda sözleşmeli olarak çalıştığı kurumdan istifa ederek başka bir kamu kurumda sözleşmeli olarak göreve başlayacak. Tekrardan dan eşime tabi olaçakmıyım. Bunun için ne yapmam lazım. Personel daire ilk atama olarak değerlendirir mi?

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