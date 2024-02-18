KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Şubat 2024 09:46
4421 nitelik kodu - kpss

merhaba, yönetim bilişim sistemler

4421 nitelik kodunun içine dahil mi acaba KPSS'de

veya yönetim bilişim sistemleri mezunları nerelerde iş bulabilir kpss ile

en düşük İzmir için kaç puan gereklidir

teşekkürler


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
18 Şubat 2024 10:05

4437 var zaten onun nitelik kodu ne alakası var iktisatın nitelik koduyla Google da vardır atama puanları

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