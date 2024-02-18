Memurun ev sahibi veya kiracı ile tartışması Disiplin cezası

T.C.

ANTALYA

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/213

KARAR NO : 2023/1689

1- disiplin cezasına konu fiilin, davacının yaptığı görev ile ilgisinin ortaya konulması ve bu fiili nasıl ve ne şekilde gerçekleştirerek resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunduğunun saptanması ve bu halin kamu görevi olarak davacıya etkisinin açıkça ortaya konulması gerektiği,

2-uyuşmazlığın kira ve depozito ilişkisinden özel hukuk sözleşmesinden kaynaklandığı, söz konusu uyuşmazlığın hukuki ihtilaftan kaynaklandığı ve hukuk mahkemelerinde çözülmesi gerektiği, bir başka deyişle, olayın davacının kamu görevlisi olmasından bağımsız bir nitelik taşıdığı, olayın idarenin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı,

anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,