Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 11:38
2. şarka nereye gidilir

Arkadaşlar herkese kolay gelsin bu ikinci şark konusuyla ilgili bir çok başlık var ama sizlerden de tavsiye almak istiyorum.21 yıllık 2 çocuk sahibi kızım bu yıl üniversite sınavına girecek biriyim.Batida küçük bir ilçede görev yapıyorum buradaki hizmet sürem bitti hatta 1 yıl da fazla oldu.Yaş 48.İpka vermedim ve nasipse 2.dogu görevine gitmek istiyorum.Nereleri yazayım, doğudaki arkadaşlar görev olarak,vs şeyler olarak hangi illeri tavsiye ederler herkesin Allah yardımcısı olsun.


Memurhaps
Şef
18 Şubat 2024 11:44
Abi Bingölü ilk abi Bingöl'de yeni doğalgazlı Lojmanlar da bu sene verilebilir Çünkü hazır hale geldi neredeyse a Lojman konusunda eski Lojmanlar da var Lojmanlar yeterli gibi gözüküyor Ayrıca kiralar diğer illere göre biraz daha uygun. Yeni TOKİ'ler açıldı onların maalesef kiralarına da 9000 falan hastane ve diş açısından vasat. Özele gitme şansın olursa daha iyi olur. Diğer batı illerine göre özel okullar özel hastaneler daha ucuz. Sosyal imkan zayıf AVM'ler var ama çok küçük.

sancak bayrak
Şube Müdürü
18 Şubat 2024 12:07

Siirt ve Şırnak öneririm.iki ilde de sana lojman çıkar iki il de görev yaptım.şıraka günde iki uçak var.siirte de uçak var.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıEgm Fetö idari soruşturma2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarJandarma uzman mı, polislik mi?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2. şark süreleriEşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Şark listemBitlis hakkında

Sözlük

Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 2 Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1 Abartma 1 Bugün olanlar 3 fatih altaylı 1 Günün nasıldı? 2 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 Çayın yanında yemekten hoşlandıklarınız? 1 Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 2 kişilik bozukluğu 3

Son Haberler

Annesinin okuması için sırtında taşıdığı kızı öğretmen olduEski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ davasında verilen ceza onandıLiseli baklava üreticileri okula 1 yılda 4 milyon lira gelir sağladıTHY'nin bugünkü Hakkari seferleri iptal edildiBakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?