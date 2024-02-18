2. şarka nereye gidilir

Abi Bingölü ilk abi Bingöl'de yeni doğalgazlı Lojmanlar da bu sene verilebilir Çünkü hazır hale geldi neredeyse a Lojman konusunda eski Lojmanlar da var Lojmanlar yeterli gibi gözüküyor Ayrıca kiralar diğer illere göre biraz daha uygun. Yeni TOKİ'ler açıldı onların maalesef kiralarına da 9000 falan hastane ve diş açısından vasat. Özele gitme şansın olursa daha iyi olur. Diğer batı illerine göre özel okullar özel hastaneler daha ucuz. Sosyal imkan zayıf AVM'ler var ama çok küçük.

Abi Bingölü ilk abi Bingöl'de yeni doğalgazlı Lojmanlar da bu sene verilebilir Çünkü hazır hale geldi neredeyse a Lojman konusunda eski Lojmanlar da var Lojmanlar yeterli gibi gözüküyor Ayrıca kiralar diğer illere göre biraz daha uygun. Yeni TOKİ'ler açıldı onların maalesef kiralarına da 9000 falan hastane ve diş açısından vasat. Özele gitme şansın olursa daha iyi olur. Diğer batı illerine göre özel okullar özel hastaneler daha ucuz. Sosyal imkan zayıf AVM'ler var ama çok küçük.