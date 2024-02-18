Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 11:39
Şark dönüşü batı tercihlerim

Muğla-Nevşehir-Zonguldak-Isparta-Manisa-Antalya-İstanbul Eşim de polis ilk görev yerimiz 10 yıl İstanbul,Batmandan ikinci şark bitimi dönüyoruz.Mugla gelir mi

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