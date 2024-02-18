Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 11:43
Evimin bulunduğu ile atama
arkadaşlar muğlada evim var dilekçe verecem şark dönüşü atama için dikkate alındığını söylediler artık evinin olması sizce dikkate alıyorlar mı?

Patron006
Aday Memur
18 Şubat 2024 11:49
muğlaya pek talep yok inş atanırsın

baris37215
18 Şubat 2024 12:05
inşallah teşekkür ederim
Patron006, 58 dk. önce
muğlaya pek talep yok inş atanırsın
Toplam 2 mesaj

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