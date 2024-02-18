Yargı Kararının Uygulanmaması(tazminat)İstinaf Kabul Kaldırma İptal-Kabul

T.C.

ERZURUM BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO : 2023/205

KARAR NO : 2023/3023

Belirtilen niteliği gereği manevi tazminatın zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte ise de, tam yargı davalarının niteliği gereği takdir edilecek miktarın aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak bir oranda olması da şarttır.

...davalı idarece, yargı kararının 2577 sayılı Kanunun 28. maddesinde öngörülen süre içerisinde uygulanmamasının ağır bir hizmet kusuru olduğu sonucuna varılmış olup, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, idarece yargı kararının uygulanmadığı, idarenin davacıyı yeni bir dava açma külfeti altına soktuğu, bu suretle davalı idarenin "hatalı işlemin hukuk hayatında meydana getirdiği aksaklıkları bertaraf etme ve işlemi tekrar hukukiliğe büründürme veya tamamen iptal etme veya geri alma yöntemleri ile sona erdirme yetkisini ve en önemlisi yükümlülüğünü" yerine getirmeyerek hizmet kusuruna sebebiyet verdiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır.