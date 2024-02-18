Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Şubat 2024 12:27
İntihar teşebbüsü memuriyet

Merhaba. Memurum intihara teşebbüs ettim. Karakoldan çağırdılar. Gidip imza vermem gerekiyor. Bundan sonra işler nasıl ilerler. Memuriyet ne olur. Yardımcı olursanız sevinirim.

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