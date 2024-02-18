Memurun Kazanç Getirici Faaliyette Bulunduğu İddiası Disiplin cezası

T.C.
KONYA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
3. İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO : 2023/484
KARAR NO : 2024/188
davacı hakkında kazanç getirici faaliyette bulunduğuna yönelik hakkında yürütülen soruşturmada yönetici olarak isminin, fotoğraflarının ve telefonunun bulunduğu internet sitesi üzerinden satış yaptığının sübuta ermediğinin belirtildiği, buna karşın bizzat kazanç getirici faaliyetlerde bulunuyor izlenimi yaratacak şekilde ailesinin sosyal medya faaliyetlerine katkıda bulunduğu varsayımından hareketle disiplin cezası ile cezalandırılması yoluna gidilmişse de; disiplin kurallarının, temel olarak idarenin iç düzeninin korunması fonksiyonunu üstlendiği göz önüne alındığında, kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiillerinin memur disiplin hukukunun alanına girmesi için bu düzeni bozan, kamu hizmetinin iyi ve düzenli şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkileyen bir yönünün bulunması gerekmekte olup, davacının görevinin ifasıyla ilgili olmayan, tamamen özel hayat sınırları dahilinde gerçekleşen ve devlet memurunun resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunun ne şekilde sarstığı ortaya konulmadan sosyal medya hesabının kullanılması gerekçe gösterilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin 19/01/2023 tarih ve E:2022/1004, K:2023/74 sayılı kararın;davalı idare vekili tarafından suçun sübuta erdiği iddialarıyla istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü;
Başvuruya konu mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun REDDİNE,
T.C.
KONYA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
3. İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO : 2023/484
KARAR NO : 2024/188
davacı hakkında kazanç getirici faaliyette bulunduğuna yönelik hakkında yürütülen soruşturmada yönetici olarak isminin, fotoğraflarının ve telefonunun bulunduğu internet sitesi üzerinden satış yaptığının sübuta ermediğinin belirtildiği, buna karşın bizzat kazanç getirici faaliyetlerde bulunuyor izlenimi yaratacak şekilde ailesinin sosyal medya faaliyetlerine katkıda bulunduğu varsayımından hareketle disiplin cezası ile cezalandırılması yoluna gidilmişse de; disiplin kurallarının, temel olarak idarenin iç düzeninin korunması fonksiyonunu üstlendiği göz önüne alındığında, kamu görevlilerinin hizmet dışındaki özel hayatına yönelik fiillerinin memur disiplin hukukunun alanına girmesi için bu düzeni bozan, kamu hizmetinin iyi ve düzenli şekilde sunulmasını olumsuz şekilde etkileyen bir yönünün bulunması gerekmekte olup, davacının görevinin ifasıyla ilgili olmayan, tamamen özel hayat sınırları dahilinde gerçekleşen ve devlet memurunun resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunun ne şekilde sarstığı ortaya konulmadan sosyal medya hesabının kullanılması gerekçe gösterilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin 19/01/2023 tarih ve E:2022/1004, K:2023/74 sayılı kararın;davalı idare vekili tarafından suçun sübuta erdiği iddialarıyla istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü;
Başvuruya konu mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun REDDİNE,