Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Şubat 2024 13:36
Disiplin Cezası Verme Yetkisi Zamanaşımı Süresi İptal Kararı

T.C.

SAMSUN

BÖLGE IDARE MAHKEMESI

4. IDARI DAVA DAIRESI

ESAS NO : 2022/560

KARAR NO : 2022/753

....

Mevzuatta düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteligi tasıyan zamanasımı süreleri, kamudüzenine iliskin olup, uyulması zorunlu sürelerdir.

Her ne kadar, Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulu'nca, .........2019 tarihli karar ile uyusmazlık konusu fiilden itibaren 2 yıllık ceza zamanasımı süresi içerisinde davacının disiplin cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmis ise de; 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Emniyet teskilatı disiplin kurullarınca verilen kararların kesinlesmesi" baslıklı 18. maddesinde, Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının Bakanın onayıyla kesinleseceginin hükme baglandıgı görüldügünden, dava konusu disiplin cezasının Bakan onayı tarihi itibarıyla verilmis oldugu açıktır.

Bu durumda, davacıya isnat olunan fiilin islendigi tarihten itibaren iki yıllık disiplin cezası verme yetkisi zamanasımı süresi geçirildikten sonra tesis edilen dava konusu islemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki Idare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemistir.

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf basvurusunun kabulüne, ................ Idare Mahkemesi'nin 11/02/2022 gün ve E:2021/148, K:2022/125 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu islemin iptaline, ....27/05/2022 tarihinde oybirligiyle kesin olarak karar verildi.

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