Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Şubat 2024 13:49
399'dan istifa sonrası

399'dan istifa edip daha önce çalıştığım bir kuruma dönebilir miyim ? Önceki çalıştıığım kurum 657 ya da 399'a tabii değildi.

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