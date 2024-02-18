Disiplin Cezalarında İdari Yargıda hangi Kararlar Emsal Karar olur?

Emsal, herhangi bir durumda aynı şartlar teşkil ettiğinde ortaya çıkar. Bir önceki söz konusu eşit durumun sonucu, ilgili durumun sonucu olarak kabul edilir. Emsal karar, yazılı mevzuatın yanı sıra bir de önceki yargılamalar sonucunda verilen emsal kararların oluşturduğu bir mevzuattır. Kural olarak hiyerarşi gereğince önce kanuna, sonra mahkeme ve emsal yargıtay veya danıştay kararlarına bakılır FARKLI KİŞİLERE FARKLI MAHKEMELERDE AYNI DİSİPLİN MADDESİNDEN VERİLEN CEZALARDA MAHKEMECE BİRİ İPTAL EDİLİRKEN DİĞERİ İPTAL EDİLMEYEBİLİR.. ŞÖYLE Kİ Kamu görevlilerinin mevzuatta belirtilen ve disiplin cezası gerektiren fiilleri işlemeleri halinde olayın oluş biçimini, ilgilinin suç kastının bulunup bulunmadığını, irade dışı etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi gibi hususların göz önünde bulundurulmasını dikkate almanın adil ve dengeli bir ceza tatbikinde elzem olduğunu belirten Danıştay, eylemin varlığını tek başına yeterli görmemiştir. Disiplin cezaları hukuksal niteliği itibariyle, etki ve sonuçları yalnızca muhatabı olan memura yönelik olması dolayısıyla öznel bir idari işlemdir. Örneğin DMK 125/E-g maddesindeki devlet memurluğundan çıkarma cezasında, Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak hükmü oldukça yoruma açık bir maddedir. Bu maddeye dönük bir eylemin gerçekleştirilmesi halinde eylemin ağırlığına, ilgilinin suç kastının bulunup bulunmadığına ve olayın oluş biçimine göre farklı kararlar verilebilmektedir.Nitekim aday polis memuru iken görevi başında uyuyan polis memurunun idare tarafından memuriyetle ilişiğinin kesilmesine yönelik karar, adil denge gözetilmediğinden bahisle İdare Mahkemesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararıyla iptal edilmiştir. Bir başka Danıştay kararında ise, yine görev başında uyuyan bir başka polis memuruna verilen on ay kısa süreli durdurma disiplin cezası yerinde görülmüş ve hukuka aykırılık olmadığına hükmedilmiştir.Bahse konu örneklerdeki ilk kararda memuriyetten ilişiğinin kesilmesi gibi adil denge gözetilmeksizin verilen bir disiplin cezası söz konusu olup, bu karar idari yargı makamlarınca ölçüsüz bulunarak iptal edilirken benzer bir başka disiplin suçuna konu yaptırımda ise verilen disiplin cezasının ölçüsüz olmadığına hükmedilerek onandığı görülmektedir. Bir idari işlemin iptaline yol açan sebep o işlemin hukuka aykırılığıdır. Bir idari işlemin hukuka aykırılığı ise yetki,şekil,usul,sebep,konu,maksat konularında olabilmektedir. Sizin açmış olduğunuz davada hukuka aykırılık yok ise sizle aynı disiplin cezası alan farklı kişinin farklı mahkemede hukuka aykırılıktan iptal edilen disiplin cezası Emsal olmaz..