Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Şubat 2024 14:01
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
ist e atananlar için yapılan sonuşturmalar kaç gün sürüyor yada sürdü atananlara hayırlı olsun Görevlerinde başarılar dilerim

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