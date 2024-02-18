Göreve başlamadan önce ve sonrası

farklı bir ilden başka bir ile göreve başladınız ev taşıma ve çocuğunuzun okul işlerini nasıl hallettiniz yeniden bir yaşama başlıyorsunuz ev kiralama vs fikirlerinizi almak istiyorum şimdi den tşk ederim

farklı bir ilden başka bir ile göreve başladınız ev taşıma ve çocuğunuzun okul işlerini nasıl hallettiniz yeniden bir yaşama başlıyorsunuz ev kiralama vs fikirlerinizi almak istiyorum şimdi den tşk ederim