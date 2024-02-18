KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


18 Şubat 2024 14:08
YDS Diğer diller

çeviri olan sınavlarda zorluk seviyesi nedir ? (B1,b2,c1 gibi...?) bilen yardımcı olursa çok sevinirim

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