Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Şubat 2024 14:22
Öğretmenler Odasi

Merhaba.Calistigim okulda teneffus saatlerinde birkac ogretmen ogretmen odasinin kapisini kapatiyor.Kanaatime göre bu iletisimi kapatmak demektir.Kendimizi yabanci bir yerde bir odaya girer gibi hissediyoruz ve bazi ogretmenler kapiya dahi vuruyor.Bunun yaninda ogretmen odasinda cekirdek yemek normal mi?Kapiyi kapatip iceride kahvelerini iciyorlar.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
18 Şubat 2024 14:23

Allah başka dert vermesin hocam :)


yyxx
Aday Memur
18 Şubat 2024 14:31

Amin hocam. :)

Deniz Kum Güneş, 32 dk. önce

Allah başka dert vermesin hocam :)

Toplam 2 mesaj

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