Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Şubat 2024 14:37
TEKNİK ÖĞRETMEN
Size bir soru sorsam yardımcı olur musunuz. Teknisyen olarak görev yapmaktayım. Konaklama İşletmeciliği Mezunuyum Formasyon alırsam öğretmen olabiliyorum engelli raporum da var. Kadrom ile devam etsem Teknik Öğretmen Haklarından faydalanabilir miyim.

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