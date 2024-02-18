TEKNİK ÖĞRETMEN

Size bir soru sorsam yardımcı olur musunuz. Teknisyen olarak görev yapmaktayım. Konaklama İşletmeciliği Mezunuyum Formasyon alırsam öğretmen olabiliyorum engelli raporum da var. Kadrom ile devam etsem Teknik Öğretmen Haklarından faydalanabilir miyim.

Size bir soru sorsam yardımcı olur musunuz. Teknisyen olarak görev yapmaktayım. Konaklama İşletmeciliği Mezunuyum Formasyon alırsam öğretmen olabiliyorum engelli raporum da var. Kadrom ile devam etsem Teknik Öğretmen Haklarından faydalanabilir miyim.