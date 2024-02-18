Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Şubat 2024 14:57
Araştırma görevlisiyim başka üniversitede doktora yapıyorum, kaldığım dersleri vermeden yatay geçiş

Başlıktan da anlaşılacağı üzere araştırma görevlisiyi, ve arş. gör. olduğum üniversiteye öbür üniversitedeki dersleri vermeden yatay geçiş yapabilir miyim? Çünkü hem derslere yetişmek için başka şehire gitmem gerekiyor hem de görevimi etkin yapamam gibi. Yardımcı olur musunuz?

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