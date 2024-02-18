Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


18 Şubat 2024 15:01
Önerebileceğiniz Uygulama oteli

Yaz dönemi için haziran sonu temmuz başı gibi tatil yapmayı düşüyoruz. Ama heryerde fiyatlar uçmuş. Memnun kaldığınız Ege kıyılarında ya da Antalya civarında önerebileceğiniz uygulama oteli var mıdır?

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