Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Şubat 2024 15:51
MEB Görüş Yazısı Bağlayıcılığı

Merhaba arkadaşlar, MEB'in yayınladığı görüş yazılarının hukukî bir bağlayıcılığı var mı?

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