Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 15:53
Muğla'yı tavsiye edermisiniz

şarktan dönüyorum muğlayı tavsiye edermisiniz


Negredo35
Aday Memur
18 Şubat 2024 17:04

Bence yaşanılacak en güzel şehirlerin başında geliyor ama kiralar çok yüksek bilginiz olsun.


Alemdarali
Genel Müdür
18 Şubat 2024 17:16
devrem bende 3 tercih olarak düşünüyordum mugla personeli aradım bodrum merkez ve marmaris istersen gitme şansın çok yüksek ama fethiye başta olmak üzere diğer ilçeleri gelenlerin yüzde 80 i istiyor dedi

arkeologpolis
Şef
18 Şubat 2024 17:48

Muğla'da evin var galiba Diğer bir grupta öyle okumuştum yanlış hatırlamıyorsam.

Muğla'yı kimseye tavsiye etmiyorum Kiralar yüksek evler eski Daha bir sürü yazarım devrem Hayırlısı olsun herkes için


efeege37
Memur
18 Şubat 2024 18:47
maaşınızın yarısı net kiraya gider hayat çok pahalı muğla'da doğal güzellik olarak güzel idare ederim yarı maaşla derseniz gelinir tabi.

baris37215
Aday Memur
18 Şubat 2024 18:59
doğrudur fethiyede ev var onu için istiyoruz bakalım
Negredo35, Dün

Bence yaşanılacak en güzel şehirlerin başında geliyor ama kiralar çok yüksek bilginiz olsun.


baris37215
Aday Memur
18 Şubat 2024 19:01
fethiyede evim var muğla çıkarsa şayet dilekçe ile evimin olduğunu belirtirsem ferhiyeye verme ihtmalleri var mı
efeege37, Dün
maaşınızın yarısı net kiraya gider hayat çok pahalı muğla'da doğal güzellik olarak güzel idare ederim yarı maaşla derseniz gelinir tabi.

baris37215
Aday Memur
18 Şubat 2024 19:04
devrem fethiyede ev var benim acaba dilekçe ile belirtsem verme ihtimalleri olur mu ki
Alemdarali, Dün
devrem bende 3 tercih olarak düşünüyordum mugla personeli aradım bodrum merkez ve marmaris istersen gitme şansın çok yüksek ama fethiye başta olmak üzere diğer ilçeleri gelenlerin yüzde 80 i istiyor dedi

Alemdarali
Genel Müdür
18 Şubat 2024 19:57
devrem bana söyleneni aynen yazdım yarın ara personel atama ile görüş muğlanın kesin bilgi onlardan gelir
baris37215, Dün
devrem fethiyede ev var benim acaba dilekçe ile belirtsem verme ihtimalleri olur mu ki

efeege37
Memur
18 Şubat 2024 19:59
Muğla çıkma ihtimali çok yüksek ama fethiyeyi bilemem orada çok fazla personel var çünkü.
baris37215, Dün
fethiyede evim var muğla çıkarsa şayet dilekçe ile evimin olduğunu belirtirsem ferhiyeye verme ihtmalleri var mı

cmaksçı
Aday Memur
18 Şubat 2024 21:26
Barış Fethiye 2 yıl önceye kadar aşırı torpilli bir yerdi. hayat pahalılığından en üst düzeyde nasibini alınca 2 yıldır Bodrum Marmaris gibi gözden düştü. bence şansını dene yüzde 90 olumlu olur. Ama Muğla genel anlamda kışın 3 ay harici yoğun

baris37215
Aday Memur
18 Şubat 2024 21:54
anladım bakalım hepimiz için hayırlısı olsun yoğunluktan yana sıkıntı yok 10 sene istanbulda çalıştım
cmaksçı, Dün
Barış Fethiye 2 yıl önceye kadar aşırı torpilli bir yerdi. hayat pahalılığından en üst düzeyde nasibini alınca 2 yıldır Bodrum Marmaris gibi gözden düştü. bence şansını dene yüzde 90 olumlu olur. Ama Muğla genel anlamda kışın 3 ay harici yoğun

baris37215
Aday Memur
18 Şubat 2024 21:58
anladım bakalım muğla çıkarsa evi dilekçe verecem aynen fethiyede diğer yerlerden farkı kalmadı pahalılandı
cmaksçı, Dün
Barış Fethiye 2 yıl önceye kadar aşırı torpilli bir yerdi. hayat pahalılığından en üst düzeyde nasibini alınca 2 yıldır Bodrum Marmaris gibi gözden düştü. bence şansını dene yüzde 90 olumlu olur. Ama Muğla genel anlamda kışın 3 ay harici yoğun
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