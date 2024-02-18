Muğla'yı tavsiye edermisiniz

devrem bende 3 tercih olarak düşünüyordum mugla personeli aradım bodrum merkez ve marmaris istersen gitme şansın çok yüksek ama fethiye başta olmak üzere diğer ilçeleri gelenlerin yüzde 80 i istiyor dedi

devrem bende 3 tercih olarak düşünüyordum mugla personeli aradım bodrum merkez ve marmaris istersen gitme şansın çok yüksek ama fethiye başta olmak üzere diğer ilçeleri gelenlerin yüzde 80 i istiyor dedi