Geçici görevlendirme başlama süresi

Merhabalar daha önce yine sizin bilgilerinizle can güvenliği tayini istemiştim, geçici görevlendirme ile yazım geldi, gideceğim yer şuan ki çalıştığım yerden 200 km, farklı bir il, şuanki çalıştığım yer ile tebliğ aldıktan sonra kaç gün içerisinde yeni yere başlangıç yapmam gerekli bilgisi olan arkadaşım yardımcı olabilirmi, Cuma günü tebliğ alsam, Pazartesi oraya başlangıç yapmam gereklimi, ev taşıma işlemleri için yıllık izin almak zorundayım, nasıl yapacağımı bilmiyorum, fikir verebilirseniz çok mutlu olurum.

Merhabalar daha önce yine sizin bilgilerinizle can güvenliği tayini istemiştim, geçici görevlendirme ile yazım geldi, gideceğim yer şuan ki çalıştığım yerden 200 km, farklı bir il, şuanki çalıştığım yer ile tebliğ aldıktan sonra kaç gün içerisinde yeni yere başlangıç yapmam gerekli bilgisi olan arkadaşım yardımcı olabilirmi, Cuma günü tebliğ alsam, Pazartesi oraya başlangıç yapmam gereklimi, ev taşıma işlemleri için yıllık izin almak zorundayım, nasıl yapacağımı bilmiyorum, fikir verebilirseniz çok mutlu olurum.