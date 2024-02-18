Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 16:16
Gönüllü şark modülü açılmamış

2020 yılında bir batı iline atandım. 2 ayrı şark ilinde şark görevi tamamladım. Modülün bu yıl açılması gerekmiyor mu arkadaşlar? Gönüllü şark modülü açılmamış.


AlperTungacı
Aday Memur
18 Şubat 2024 16:20
öyle bir modül mü vardı
Toplam 1 mesaj

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