Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Şubat 2024 16:26
399 dan 657 ye (4/b ye)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Tebliğin 7. Maddesinde ?sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

1)Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,

2)mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar

3)bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışındadır.? denilmekte

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmeliğin Ek-1 maddesinin (b) bendi

? Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar? demekte

ve Ek-4 sayılı cetvelde yer alan unvanlar ise

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ

MUAYENE MEMURU

MUHAFAZA MEMURU

MUHABİR

ARKEOLOG

MÜHENDİS

AVUKAT vs vs vs bunlardır.

Bu kapsamda kitte 3 yıl beklemeksizin muhafaza/muayene memurluğu tebliğdeki 3. istisnaya (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE) girmesi gerekmiyor mu? Yönetmelik muayene/muhafaza memurluğunu ek-4 sayılı cetvelde unvan değişikliği kapsamında ele alıyor.

Çok Yazılan Konular

Giyim yardımı iptalTCDD özelleştiriliyor mu?Bankamatik Çalışanlar Tespit Edilmeli mi?DHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıKİT maaşEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Eti maden'e yeni statüTEİAŞ giyim yardımıTEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlı

Sözlük

kesretten kinaye 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 membran 2 Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1 Bugün olanlar 3 Karada yaşamasaydınız hava da mı Suda mı yaşamak isterdiniz? 4 Günün nasıldı? 2 şoföre kızıp otobüsü taşlayan kadın 1 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 2 asit yağmuru 1

Son Haberler

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında talimat muhtardanBakanlıktan sonra evlenecek çiftlere bir destekte mobilyacılardanBakan Kacır: İstanbul'un bir dakikası dahi kalmadıŞehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu hafta teslim edilecekErzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?