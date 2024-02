399 dan 657 ye (4/b ye)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Tebliğin 7. Maddesinde ?sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

1)Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,

2)mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar

3)bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışındadır.? denilmekte

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmeliğin Ek-1 maddesinin (b) bendi

? Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar? demekte

ve Ek-4 sayılı cetvelde yer alan unvanlar ise

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ

MUAYENE MEMURU

MUHAFAZA MEMURU

MUHABİR

ARKEOLOG

MÜHENDİS

AVUKAT vs vs vs bunlardır.

Bu kapsamda kitte 3 yıl beklemeksizin muhafaza/muayene memurluğu tebliğdeki 3. istisnaya (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE) girmesi gerekmiyor mu? Yönetmelik muayene/muhafaza memurluğunu ek-4 sayılı cetvelde unvan değişikliği kapsamında ele alıyor.