KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


18 Şubat 2024 17:57
Üni hastanesi kadroya geçenler
Merhaba üniversite hastanesine 4B olarak atandım.Haziran 2023 kadroya geçtim 657 4A kadroluyum. Kadroya geçerken halihazırdaki sözleşmemiz feshedilmiş sayılır mı Sağlık Bakanlığı'na geçişte 1 yıl cezaya tabi olur muyuz? Aynı ünvana geçebilir miyim ? Zimmete düşmede sorun olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi teşekkürler.

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