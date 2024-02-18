üni hastanesinden kadroya geçenler

Merhaba üniversite hastanesine 4B olarak atandım.Haziran 2023 kadroya geçtim 657 4A kadroluyum. Kadroya geçerken halihazırdaki sözleşmemiz feshedilmiş sayılır mı Sağlık Bakanlığı'na geçişte 1 yıl cezaya tabi olur muyuz? Aynı ünvana geçebilir miyim ? Zimmete düşmede sorun olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi teşekkürler.

Merhaba üniversite hastanesine 4B olarak atandım.Haziran 2023 kadroya geçtim 657 4A kadroluyum. Kadroya geçerken halihazırdaki sözleşmemiz feshedilmiş sayılır mı Sağlık Bakanlığı'na geçişte 1 yıl cezaya tabi olur muyuz? Aynı ünvana geçebilir miyim ? Zimmete düşmede sorun olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi teşekkürler.