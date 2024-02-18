Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Şubat 2024 17:59
üni hastanesinden kadroya geçenler
Merhaba üniversite hastanesine 4B olarak atandım.Haziran 2023 kadroya geçtim 657 4A kadroluyum. Kadroya geçerken halihazırdaki sözleşmemiz feshedilmiş sayılır mı Sağlık Bakanlığı'na geçişte 1 yıl cezaya tabi olur muyuz? Aynı ünvana geçebilir miyim ? Zimmete düşmede sorun olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi teşekkürler.

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