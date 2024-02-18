Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Şubat 2024 18:09
Osmaniye Şehir Hastanesi hakkında

Osmaniye şehir hastanesinde tıbbi sekreterlik hakkında bilgi verebilir misiniz?

Çalışma saati, maaş, teşvik/döner, çalışma ortamı hakkında bilgilendirebilirseniz sevinirim.

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