Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Şubat 2024 18:18
1 derece alabilir miyim

Arkadaşlar ben İlahiyat Fak. Mezunuyum.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim ayrıca teknik Eğitim fakültesi mezuniyetim de var acaba teknik Eğitim fakültesi mezunu olduğum için 1 derece bende alabilir miyim.

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