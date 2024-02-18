Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Şubat 2024 18:20
orman muhafaza memurluğu kaç puanla kapatır(hakkari)

arkadaşlar 64 puan aldım sizce hakkariye atanma şansım var mıdır ??

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