KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Şubat 2024 18:30
Okul öncesi öğretmeni düz memur olabilir mi?
Okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezunum. P121 puanım iyi gelmedi. Ancak çalışmak ve iş hayatına atılmak istiyorum. P3 puanıyla atama yapan yerlere başvuru yapabilir miyim?

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