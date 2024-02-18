Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Şubat 2024 18:58
Lise Diploma kayıp

Merhabalar 2017 de liseden mezun oldum şimdi atamada gidecek gibiyim ama diplomamı asla bulamıyorum e devletteki belge kabul olur mu bu şekilde duruma yaşayan yada emsali olan var mı hastane bir şey dermi diploma yerine geçen diploma kayıp belgesi alacağım yarın okuldan ama çok tereddütteyim cevaplarınızı bekliyorum

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