Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Şubat 2024 19:26
EKPSS Sınav ili

Merhabalar bu yıl EKPSS sınavına gireceğim yalniz sınav tarihinde başka bir ilde olacağımdan sınav tercihi o il yazabilirmiyim bir sıkıntı olur mu yani başka il de sınava girebilirmiyim. Bilgi verirseniz memnun olurum. Tekrardan ikametgah değiştirmek zorunda kalmak istemiyorum.

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