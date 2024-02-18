Tehdit ediliyorum artık sabır kalmadı tecrübeli abiler yardım

eee sen kararını vermişsen ne yardımı istiyon git ağzını burnunu kır ozaman. konu nedir? amcan neden seni ve aileni rahatsız ediyor? şunu unutma haksız tahrik konusu gereği sürekli delil topla ve meşru müdafaa konusu gereği müdahale et. mesala planlayarak ve tasarlayarak bir eylemin işine girme. olayı hukuki Düzeyde çözmeye bak. silahını kesinlikle bu gibi olaylarda kullanma meşru müdafaa harici....

eee sen kararını vermişsen ne yardımı istiyon git ağzını burnunu kır ozaman. konu nedir? amcan neden seni ve aileni rahatsız ediyor? şunu unutma haksız tahrik konusu gereği sürekli delil topla ve meşru müdafaa konusu gereği müdahale et. mesala planlayarak ve tasarlayarak bir eylemin işine girme. olayı hukuki Düzeyde çözmeye bak. silahını kesinlikle bu gibi olaylarda kullanma meşru müdafaa harici....