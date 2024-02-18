Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 19:39
Tehdit ediliyorum artık sabır kalmadı

Değerli abilerim kendi amcam tarafından devamlı ailem ve ben tehdit ediliyor hiç durmadan rahatsız ediliyoruz ne yapsak işe yaramıyor beni düelloya çağırıyor adeta artık sabrım kalmadı ağzını burnunu kıracağım yanlışda olsa sabrım kalmadı adli yönden çok sıkıntı olur mu ne olursa olsun 1 yılı geçmez sanırım


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
18 Şubat 2024 20:18
eee sen kararını vermişsen ne yardımı istiyon git ağzını burnunu kır ozaman. konu nedir? amcan neden seni ve aileni rahatsız ediyor? şunu unutma haksız tahrik konusu gereği sürekli delil topla ve meşru müdafaa konusu gereği müdahale et. mesala planlayarak ve tasarlayarak bir eylemin işine girme. olayı hukuki Düzeyde çözmeye bak. silahını kesinlikle bu gibi olaylarda kullanma meşru müdafaa harici....

polimer99
Aday Memur
18 Şubat 2024 20:27

Adam piskopat. Elimde video ses kayıtları var tehdit hakaretlerin telefondan bunlar delil sayılır mı biraz acemiyim kimisi kanunsuz diyo

Gydm, 2 saat önce
eee sen kararını vermişsen ne yardımı istiyon git ağzını burnunu kır ozaman. konu nedir? amcan neden seni ve aileni rahatsız ediyor? şunu unutma haksız tahrik konusu gereği sürekli delil topla ve meşru müdafaa konusu gereği müdahale et. mesala planlayarak ve tasarlayarak bir eylemin işine girme. olayı hukuki Düzeyde çözmeye bak. silahını kesinlikle bu gibi olaylarda kullanma meşru müdafaa harici....

hurgenerall
Aday Memur
18 Şubat 2024 20:36
öncelikle sakin ol kardeş. haklıyken haksız duruma düşme. tarafsız bir şahit bulmaya çalış önce. bulamıyorsan elindeki görüntüleri de son aşamada delil olarak sunabilirsin. normalde hukuka uygun şekilde elde edilmeyen delil geçerli değildir. ancak bir suçu ispat etmek için başka bir delil bulma imkanı bulunmuyorsa bu tür görüntüler de delil sayılabiliyor.
polimer99, 2 saat önce

Adam piskopat. Elimde video ses kayıtları var tehdit hakaretlerin telefondan bunlar delil sayılır mı biraz acemiyim kimisi kanunsuz diyo


sagami
Daire Başkanı
18 Şubat 2024 21:57

Delil topla biri kameraya çeksin, ilk sen vurma ve silah kullanma

Toplam 4 mesaj

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