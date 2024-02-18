İkinci şark görev süresi hakkında

Senin için bu sureler geçerli devrem ama eşiniz için normal görev süresi geçerli. sen şarkını tamamlarsın eşin tamamlamaz. Batı ya gelirsiniz bu sefer eşin için tekrar gitmek zorunda kalırsın.

Senin için bu sureler geçerli devrem ama eşiniz için normal görev süresi geçerli. sen şarkını tamamlarsın eşin tamamlamaz. Batı ya gelirsiniz bu sefer eşin için tekrar gitmek zorunda kalırsın.