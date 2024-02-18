Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 20:15
İkinci şark görev süresi hakkında

Arkadaşlar 4 yıllık bir doğu ilinde olan biri olduğu yerde 4 yılı tamamladıktan sonra aynı yerde kaç yıl daha kalırsa 2. şarkı tamamlar? Doğudan doğuya tayin olursa (4 yıllık yer yine) burada kaç yıl görev yapması durumunda şark görevi sona erer?


MeyM
Aday Memur
18 Şubat 2024 20:21
+2 yil kalirsa cift sark yapmis olur.ayrica baska dogu ilindende gelse batidanda gelse 2 yil. bir ara baska ilden 2. kez sarka gelse 3 yildi onu kaldirdilar.simdi hepsi ayni

1212calisanpolis
Memur
18 Şubat 2024 20:59
Kesinlikle veya kesintisiz olarak 2. sark için 6 yıllık yerler 4 yıl 5 yıllık yerler 3 yıl 4 yıllık yerler 2 yıl 3 yıllık yerler 2 yıl 2 yıllık yerler 2 yıl olarak yapılınca yeterli.

memur3428
Şube Müdürü
18 Şubat 2024 22:12

Peki devrem diyelim ben 2. Sarka gideceğim bu süreler benim icin böyle eşim için ilk sark olacak onun süreleri nasıl işleyecek ?

1212calisanpolis, Dün
Kesinlikle veya kesintisiz olarak 2. sark için 6 yıllık yerler 4 yıl 5 yıllık yerler 3 yıl 4 yıllık yerler 2 yıl 3 yıllık yerler 2 yıl 2 yıllık yerler 2 yıl olarak yapılınca yeterli.

1212calisanpolis
Memur
18 Şubat 2024 22:14
Senin için bu sureler geçerli devrem ama eşiniz için normal görev süresi geçerli. sen şarkını tamamlarsın eşin tamamlamaz. Batı ya gelirsiniz bu sefer eşin için tekrar gitmek zorunda kalırsın.
memur3428, Dün

Peki devrem diyelim ben 2. Sarka gideceğim bu süreler benim icin böyle eşim için ilk sark olacak onun süreleri nasıl işleyecek ?


baris37215
Aday Memur
18 Şubat 2024 22:16
3 yıllık yerler 1 yıl yapması yeterli ikinci şark için
1212calisanpolis, Dün
Kesinlikle veya kesintisiz olarak 2. sark için 6 yıllık yerler 4 yıl 5 yıllık yerler 3 yıl 4 yıllık yerler 2 yıl 3 yıllık yerler 2 yıl 2 yıllık yerler 2 yıl olarak yapılınca yeterli.

Corking
Aday Memur
18 Şubat 2024 22:17
Kesintisiz olursa o şekilde!
baris37215, Dün
3 yıllık yerler 1 yıl yapması yeterli ikinci şark için

baris37215
Aday Memur
18 Şubat 2024 22:19
aynen
Corking, Dün
Kesintisiz olursa o şekilde!

MeyM
Aday Memur
18 Şubat 2024 22:43
1212calisan polis yalan yanlis bilgi verme insana. siz ikinci sarkisnizi 2 yilda bitirirsiniz. 2 yil daha ipka vererek es durum belgesi vererek esinizin sarkinin bitmesini beklersiniz. (kendlniz sarkiniz bitince istediginiz zaman ilisigi kesip batiya donebilirsiniz.ama esiniz sarkinbitirene kadar calismak zorunda.)
memur3428, Dün

Peki devrem diyelim ben 2. Sarka gideceğim bu süreler benim icin böyle eşim için ilk sark olacak onun süreleri nasıl işleyecek ?


MeyM
Aday Memur
18 Şubat 2024 22:48
1212 esinizin ikinci sarki icin tekrar gidersinjz demek istemis olabilir. esinizin 2.sarki bitene kadar es durum belgesi vererekte kalmaya devam edersiniz
MeyM, Dün
1212calisan polis yalan yanlis bilgi verme insana. siz ikinci sarkisnizi 2 yilda bitirirsiniz. 2 yil daha ipka vererek es durum belgesi vererek esinizin sarkinin bitmesini beklersiniz. (kendlniz sarkiniz bitince istediginiz zaman ilisigi kesip batiya donebilirsiniz.ama esiniz sarkinbitirene kadar calismak zorunda.)

1212calisanpolis
Memur
18 Şubat 2024 22:56
Dostum neden yanlış bilgi veriyim. esi için tekrar gider demek istedim. kendi şark görevi bitmiş olur ama eşiniz 2. sark görevi için demek istedim
MeyM, Dün
1212 esinizin ikinci sarki icin tekrar gidersinjz demek istemis olabilir. esinizin 2.sarki bitene kadar es durum belgesi vererekte kalmaya devam edersiniz

noss58
Aday Memur
19 Şubat 2024 12:58

bende merak ediyorum, geçmişte 6 yıllık yerde 8 sene görev yaptım batıya döndüm, o ilin süresi şuan 4 yıl acaba ikinci şark yaptım sayılır mı dilekçeme cevap gelmedi henüz, birde diyelim şuan şark a gittim 2 yıl mı yoksa oranın görev süresine mi tabi olacağım


1212calisanpolis
Memur
19 Şubat 2024 14:00
Dilekçeniz ile ilgili yorum yapamıyorum ama şu an 2. sarka giderseniz gittiğimiz ilin görev süresinin 2 yıl eksiğini yaparsınız. En az 2 yıl olmak koşuluyla tabiki
noss58, 2 saat önce

bende merak ediyorum, geçmişte 6 yıllık yerde 8 sene görev yaptım batıya döndüm, o ilin süresi şuan 4 yıl acaba ikinci şark yaptım sayılır mı dilekçeme cevap gelmedi henüz, birde diyelim şuan şark a gittim 2 yıl mı yoksa oranın görev süresine mi tabi olacağım

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