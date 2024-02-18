Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 20:15
İkinci şark görev süresi hk.
Arkadaşlar 4 yıllık bir doğu ilinde olan biri olduğu yerde 4 yılı tamamladıktan sonra aynı yerde kaç yıl daha kalırsa 2. şarkı tamamlar? Doğudan doğuya tayin olursa (4 yıllık yer yine) burada kaç yıl görev yapması durumunda şark görevi sona erer?

MeyM
Aday Memur
18 Şubat 2024 20:21
+2 yil kalirsa cift sark yapmis olur.ayrica baska dogu ilindende gelse batidanda gelse 2 yil. bir ara baska ilden 2. kez sarka gelse 3 yildi onu kaldirdilar.simdi hepsi ayni
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