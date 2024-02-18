İkinci şark görev süresi hk.

Arkadaşlar 4 yıllık bir doğu ilinde olan biri olduğu yerde 4 yılı tamamladıktan sonra aynı yerde kaç yıl daha kalırsa 2. şarkı tamamlar? Doğudan doğuya tayin olursa (4 yıllık yer yine) burada kaç yıl görev yapması durumunda şark görevi sona erer?

Arkadaşlar 4 yıllık bir doğu ilinde olan biri olduğu yerde 4 yılı tamamladıktan sonra aynı yerde kaç yıl daha kalırsa 2. şarkı tamamlar? Doğudan doğuya tayin olursa (4 yıllık yer yine) burada kaç yıl görev yapması durumunda şark görevi sona erer?