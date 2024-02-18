Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Şubat 2024 20:46
İstifa sonrasi prim ödeme

2010 lu muzaffaf bir subay, mecburi hizmetini 2025 te doldurup istifa etse; 2027 ye kadar disaridan 657 primlerini elden yatirsa bnb.liktan emeklilge hak kazanabilir mi?

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