KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Şubat 2024 21:09
son merkezi alımda iibf kaç puana düşer

merhaba arkadaşlar 2022 puanı ile son alımda iibf puanı kaça düşer


Tutunamayanlarr
Aday Memur
18 Şubat 2024 21:15

Keşke düşse


Farukcuk
Aday Memur
18 Şubat 2024 21:30

77-78 gibi kapatır. 80 puan üstündekiler çok seçici olmazlarsa her türlü atanırlar.


İntihalci-girl
Aday Memur
18 Şubat 2024 22:07
65 bence

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
18 Şubat 2024 22:15

Abartma sen de ;)

İntihalci-girl, 13 dk. önce
65 bence
Toplam 4 mesaj

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