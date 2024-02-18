Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Şubat 2024 21:24
İlde sigorta baslatmanin yolları

Eşim emlak bürosunda çalışıyor. Bu yıl başka bir ilde kendi ofisini açmaya niyetlendi. Bunun için 100 saatlik sertifika alacak.Eş durumu tayin donemine kadar sertifika yetismeyip emlakçı ofisine kayıt yaptiramaz,sigorta baslatamazsa,sigorta başlatmak için başka nasıl yol izleyebiliriz ?

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