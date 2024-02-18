Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 21:49
Atama yönetmeliği 38. madde

Merhaba devrelerim ve şeflerim hayırlı akşamlar, Eş durumundan yer değiştirme başlıklı 38 maddede geçen 'Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir' maddesi şu an güncel mi yoksa çıkarıldı mı ?


genelhizmet35
Memur
18 Şubat 2024 23:10
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pomemci23
Aday Memur
18 Şubat 2024 23:19
bu madde 39. madde, 2022 Mart ayındaki yönetmelik değişikliğiyle bu kaldırıldı, eş durumundan GİH sınıfına geçmek için bulunduğun ilin hizmet süresini tamamlamak denildi, 3 yıl ibaresi eşi çakılı kadro olanlar için geçerliydi
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