Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 21:49
Yönetmelik Madde 38
Merhaba devrelerim ve şeflerim hayırlı akşamlar, Eş durumundan yer değiştirme başlıklı 38 maddede geçen 'Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir' maddesi şu an güncel mi yoksa çıkarıldı mı ?

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