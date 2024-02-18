Yönetmelik Madde 38

Merhaba devrelerim ve şeflerim hayırlı akşamlar, Eş durumundan yer değiştirme başlıklı 38 maddede geçen 'Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir' maddesi şu an güncel mi yoksa çıkarıldı mı ?

Merhaba devrelerim ve şeflerim hayırlı akşamlar, Eş durumundan yer değiştirme başlıklı 38 maddede geçen 'Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir' maddesi şu an güncel mi yoksa çıkarıldı mı ?