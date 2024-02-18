Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Şubat 2024 22:18
Suem Asem sözlü mülakat

Suem Asem sözlü mülakat

Selamun aleyküm arkadaşlar

Sözlü mülakatta komisyon karşına çıkmadan önce neye göre sıralama yapıyorlar

Erken veya geç girmek size göre hangisi daha avantajli

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