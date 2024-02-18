sayın müdür ile birim değişikligi için görüş

arkadaşlar tip 1 diabet hastasıyım. Günde 4 kez insülin iğnesi vuruluyorum. 12 saatlik çalışma sistemi beni çok yıprattı ve değerlerim kötüleşti. bu durumu şube müdürü ile görüştüm ve gece 1+1 akşam 7 sabah 7 çalışmaktayım. şeker hastasıyım ve gece çalışıyorum. bu durumu sayın müdür ile görüşsem benim için uygun bir birime istihdamım gerçekleşir mi

arkadaşlar tip 1 diabet hastasıyım. Günde 4 kez insülin iğnesi vuruluyorum. 12 saatlik çalışma sistemi beni çok yıprattı ve değerlerim kötüleşti. bu durumu şube müdürü ile görüştüm ve gece 1+1 akşam 7 sabah 7 çalışmaktayım. şeker hastasıyım ve gece çalışıyorum. bu durumu sayın müdür ile görüşsem benim için uygun bir birime istihdamım gerçekleşir mi