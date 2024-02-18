Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 22:30
sayın müdür ile birim değişikligi için görüş
arkadaşlar tip 1 diabet hastasıyım. Günde 4 kez insülin iğnesi vuruluyorum. 12 saatlik çalışma sistemi beni çok yıprattı ve değerlerim kötüleşti. bu durumu şube müdürü ile görüştüm ve gece 1+1 akşam 7 sabah 7 çalışmaktayım. şeker hastasıyım ve gece çalışıyorum. bu durumu sayın müdür ile görüşsem benim için uygun bir birime istihdamım gerçekleşir mi

sagami
Daire Başkanı
18 Şubat 2024 22:39

Elinde belge varsa kesinlikle işe yarar, bence dene


Ademo6o6
Aday Memur
18 Şubat 2024 22:40
Üc hekim onaylı raporum var. kronik bir rahatsızlık zaten ömür boyu taşıyacağım
sagami, 1 saat önce

Elinde belge varsa kesinlikle işe yarar, bence dene


Dramagrl
Aday Memur
18 Şubat 2024 23:08
bu hastalıkla öyle çalışmanız hiç normal değil gihe falan geçiş olmuyor mu

Ademo6o6
Aday Memur
18 Şubat 2024 23:10
yöneltmelikde b dilimine giriyorum. c dilimine girmem içinde şekerin vücudumda göze kalbe ya da böbreğe zarar vermesi gerekiyor diye belirtilmiş.
Dramagrl, 52 dk. önce
bu hastalıkla öyle çalışmanız hiç normal değil gihe falan geçiş olmuyor mu
Toplam 4 mesaj

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