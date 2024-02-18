Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Şubat 2024 22:45
tayin
Gaziantep 112 de çalışan var mı acaba tayini oraya cikti da bilgi almak icin

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